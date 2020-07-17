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Прокурор приехал к бастующим в Шереметьево строителям взлетной полосы

Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»
Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

Глава Московской прокуратуры по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте проводит встречу со строителями, бастующими из-за невыплаты обещанных денег за сверхурочную работу в Шереметьево. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Ведомство организовало проверку информации о невыплате администрацией строительной компании своим работникам дополнительной компенсации за реконструкцию взлетно-посадочной полосы аэропорта.

«Прокуратура оценит соблюдение работодателем трудового законодательства и обоснованности требований о выплате надбавок, заявленных работниками», — отметили в пресс-службе.

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Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

По итогам проверки будет принято решение о принятии соответствующих мер прокурорского реагирования.

Информация о бунте строителей взлетно-посадочной полосы, требующих выплатить обещанные деньги за сверхурочную работу, появилась ранее в Telegram-канале Baza.

В Шереметьево сообщили РБК, что ситуация на стройплощадке аэропорта находится под контролем и является внутренним делом подрядчика «Энергострой».

Теги: Шереметьево, прокурор, строители, взлетная полоса, забастовка, новости
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