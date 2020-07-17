Прокурор приехал к бастующим в Шереметьево строителям взлетной полосы

Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

Глава Московской прокуратуры по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте проводит встречу со строителями, бастующими из-за невыплаты обещанных денег за сверхурочную работу в Шереметьево. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Ведомство организовало проверку информации о невыплате администрацией строительной компании своим работникам дополнительной компенсации за реконструкцию взлетно-посадочной полосы аэропорта.

«Прокуратура оценит соблюдение работодателем трудового законодательства и обоснованности требований о выплате надбавок, заявленных работниками», — отметили в пресс-службе.

По итогам проверки будет принято решение о принятии соответствующих мер прокурорского реагирования.