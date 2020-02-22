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Пассажир упал на пути на красной ветке московского метро

Движение поездов на Сокольнической линии временно прекратили из-за упавшего на пути человека. Об этом говорится в сообщении московского метро в Twitter.

Поезда не ходили от станции «Саларьево» до станции «Университет». В обратном направлении поезда шли с увеличенными интервалами.

В 8:01 мск движение удалось восстановить, сейчас оно введено в график.

На зеленой ветке московского метро произошел сбой
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18 февраля сбой в движении поездов произошел на Замоскворецкой линии московского метро. Поезда следовали с увеличенными интервалами на южном участке ветки. Как сообщал «Интерфакс», поезд с пассажирами по неизвестной причине остановился в туннеле между станциями «Кантемировская» и «Каширская».


 

Теги: метро, сбой
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