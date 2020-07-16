СМИ сообщили о задержании ФСБ заммэра Томска по безопасности

Сотрудники УФСБ задержали заместителя мэра Томска по безопасности Евгения Сурикова, его подозревают в получении взятки. Об этом сообщают «РИА Новости Томск» и ТАСС со ссылкой на источники.

Собеседники агентств уточнили, что сумма взятки составила не менее 300 тыс. руб.

Сурикова назначили на пост заместителя мэра в феврале 2016 года. Ранее он работал начальником УМВД России по Томску, управление он возглавлял с сентября 2014-го.

В УМВД России по Томской области РБК сообщили, что не обладают данной информацией. В комитете по информационной политике администрации Томска не смогли подтвердить РБК задержание Сурикова.