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СМИ сообщили о задержании ФСБ заммэра Томска по безопасности

Сотрудники УФСБ задержали заместителя мэра Томска по безопасности Евгения Сурикова, его подозревают в получении взятки. Об этом сообщают «РИА Новости Томск» и ТАСС со ссылкой на источники.

Собеседники агентств уточнили, что сумма взятки составила не менее 300 тыс. руб.

Сурикова назначили на пост заместителя мэра в феврале 2016 года. Ранее он работал начальником УМВД России по Томску, управление он возглавлял с сентября 2014-го.

Подозреваемого во взятке следователя центрального аппарата СК отпустили
Общество
Фото: Виталий Невар / ТАСС

В УМВД России по Томской области РБК сообщили, что не обладают данной информацией. В комитете по информационной политике администрации Томска не смогли подтвердить РБК задержание Сурикова.

В начале июля в получении взятки размером более 1 млн руб. заподозрили старшего следователя по особо важным делам Главного управления по расследованию особо важных дел СК Руслана Миниахметова. Следователя задержали и провели у него обыск. Позже стало известно, что Миниахметова отпустили, вернув ему личные вещи, удостоверение и сняв процессуальный статус. Адвокат следователя Константин Трапаидзе сообщил, что о взятке заявил человек, дважды судимый за мошенничество, чья версия ничем, кроме его собственных слов, не подтвердилась.

Теги: Томск, ФСБ, задержания, новости
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