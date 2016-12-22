В МЧС сообщили о поступающих из Монголии в Байкал загрязняющих веществах

Монгольские промышленные и сельскохозяйственные предприятия загрязняют озеро Байкал. Об этом говорится в сообщении центра МЧС «Антистихия», которое занимается прогнозированием и мониторингом чрезвычайных ситуаций, передает «РИА Новости».
Как говорится в сообщении, одним из основны источников ухудшения экологической обстановки Байкала является «перенос загрязняющих веществ с территории сопредельных государств». По данным МЧС, они попадают в том числе и с самого крупного притока озера — реки Селенга. Она приносит стоки и отходы из монгольской столицы Улан-Батор и загрязняющие вещества от промышленных и сельскохозяйственных предприятий Монголии.
В феврале Министерство природы предложило российскому правительству сократить водоохранную зону Байкала в десять раз, то есть до 5,9 тыс. кв. км. На данный момент она составляет более 57 тыс. кв. км. На ней располагаются более 160 объектов социальной и инженерной инфраструктуры и 159 населенных пунктов. Из-за особого статуса территории на ней действуют ряд запретов и ограничений, которые можно снять, если изменить ее границы. По мнению ведомства, уменьшение границы не причинит ущерба экологический системе Байкала.