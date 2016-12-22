Великобритания присоединилась к ударам США по Сирии

Трамп объявил о начале «точечных ударов» по Сирии

В Австралии самолет экстренно сел из-за падения давления на борту

В МЧС сообщили о поступающих из Монголии в Байкал загрязняющих веществах

Макрон и Мэй решили продолжить работу над ответом на «химатаку в Сирии»

СМИ узнали о желании Трампа при ударе по Сирии наказать Россию

МЧС посчитало остававшееся на эвакуацию время у посетителей ТЦ в Кемерово

Сколько за прошлый год заработали российские депутаты и чиновники

Прокуратура США объявила о расследовании в отношении адвоката Трампа

Десантный корабль России «Николай Фильченков» вошел в Средиземное море

СМИ сообщили о найденной химической лаборатории боевиков в Восточной Гуте

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Минтранс уточнил сроки открытия проезда для грузовиков по Крымскому мосту

СМИ сообщили о слежке российских кораблей за флотом США у берегов Сирии

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США ответили на обвинения Москвы в адрес Лондона по «химатаке» в Сирии

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СМИ анонсировали увольнение тренера «Барселоны» из-за проигрыша «Роме»