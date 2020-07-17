На Урале прошел крестный ход в память о Николае II и его семье

Фото: Elena Dunn / Global Look Press

В ночь на пятницу, 17 июля, в Свердловской области прошел крестный ход в память о расстреле императорской семьи в июле 1918 года, сообщается на сайте Екатеринбургской епархии.

Шествие началось сразу после ночной божественной литургии на площади у Храма на Крови в Екатеринбурге. По данным епархии, в нем приняли участие 10 тыс. человек. Они прошли от Храма на Крови до монастыря Святых Царственных Страстотерпцев на Ганиной Яме. К монастырю паломники дошли около 6:00 по местному времени (04:00 мск).

«Паломников и духовенство братия монастыря встречала колокольным звоном. По прибытии был совершен молебен святым Царственным страстотерпцам», — сообщили в епархии.

В ночь с 16 на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге были расстреляны последний российский император Николай II и члены его семьи. В 2000 году Русская православная церковь причислила царскую семью к лику святых.