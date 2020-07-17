Оптовая цена на газ для Московского региона вырастет на 114 руб.

Оптовая цена на газ для Москвы и области вырастет на 114 руб. за 1000 кубометров, следует из приказа Федеральной антимонопольной службы (ФАС), опубликованного на официальном портале правовой информации.

С 1 августа цена на топливо для россиян изменится. Цена на газ для населения вырастет на 3% по сравнению с летом 2019 года, для столичного региона она составит 3921 руб. за 1000 кубометров против 3807 руб.



Изначально ФАС предполагала повысить стоимость газа для потребителей с 1 июля. Позднее ведомство решило временно заморозить индексацию оптовых цен на газ для населения из-за пандемии коронавируса.

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