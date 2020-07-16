В ДНР сообщили о гибели под Донецком наемника из США

Погибший под Донецком украинский военнослужащий является американским наемником, заявил заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин. Об этом сообщает Донецкое агентсттво новостей (ДАН).

По его словам, погибший «диверсант» — наемник из США Шон Фуллер с позывным «Техас», имеющий опыт боевых действий в Ираке, воевавший в Ираке.

«Известен как специалист подрывного дела. По имеющейся информации, Шон Фуллер являлся приверженцем ультраправых взглядов и активно взаимодействовал с украинскими националистами», — сказал Басурин.

По данным властей ДНР, 13 июля к позициям самопровозглашенной республики в поселке Зайцево на севере города Горловки направилась диверсионная группа Вооруженных сил Украины в составе шести человек. Один из них подорвался на мине.