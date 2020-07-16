На акции в поддержку «Нового величия» в Москве начались задержания

(Cлева направо) Анна Наринская, Алина Данилина, Мария Кузнецова, Анастасия Кашкина (Фото: alinadanilina_ / Twitter)

В центре Москвы на Лубянке полиция начала задерживать участников акции в поддержку фигурантов уголовного дела организации «Новое величие». Об этом РБК сообщила журналистка и общественница Анна Наринская.

«Я задержана, всего нас тут семеро, несколько молодых девушек, в том числе Алина Данилина (координатор «Открытой России». — РБК). Нам не объяснили, за что мы задержаны», — рассказала Наринская.

По ее словам, никто из тех, кто развернул плакаты в поддержку фигурантов дела «Нового величия», не смог простоять с ними более минуты.

По данным правозащитного проекта «ОВД-Инфо», задержаны более восьми человек. Сотрудники правоохранительных органов задерживают всех, кто встает в пикет. В числе задержанных еще один координатор «Открытой России» Мария Кузнецова и член организации Анастасия Кашкина, пресс-секретарь «Гражданского общества» Егор Илюшкин и трое членов организации.

14 июля гособвинитель попросил Люблинский суд Москвы приговорить троих фигурантов дела «Нового величия» к заключению сроком до 7,5 года, еще четверым обвиняемым он предложил назначить условное наказание.