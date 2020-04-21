В Новосибирской области задержали пенсионера после обнаружения трех тел

Фото: МВД

Полицейские задержали жителя села Северное Новосибирской области, под полом дома которого нашли два скелета, а во дворе — части тела. Об этом сообщается на сайте регионального главка МВД.

В отделение полиции поступило сообщение о том, что без вести пропал 36-летний мужчина. Он уехал из дома на велосипеде 16 апреля, но не вернулся. Правоохранители выяснили, что он был в гостях у 66-летнего знакомого. Возле дома пожилого знакомого нашли велосипед, а затем во дворе обнаружили части тела пропавшего.

По данным регионального следственного управления СКР, мужчины вместе распивали алкоголь, но затем между ними возник конфликт. В результате 66-летний житель села убил своего знакомого.

Помимо найденного во дворе расчлененного тела правоохранители обнаружили под полом дома два скелета. «В настоящее время проводятся следственные мероприятия по установлению личностей найденных тел», — говорится в сообщении. Управление СКР возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ. (убийство).

По данным следствия, в 1991 году подозреваемого приговорили к 15 годам лишения свободы за убийство сестры.