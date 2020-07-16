Бывший замглавы экооператора стал зампредом правительства Подмосковья

Вячеслав Духин, в свою очередь, поблагодарил депутатов за доверие и назвал основные проблемы региона, возникшие из-за пандемии. Среди них — падение инвестиций на 17%, приостановка строек, сокращение ввода жилья на 23%, падение розничной торговли на 5% и сокращение доходов местных жителей.

Он пообещал, что в первую очередь будет работать над поддержкой подмосковных предприятий и созданием рабочих мест.

Духин до назначения министром по социальным коммуникациям был заместителем гендиректора Российского экологического оператора, он курировал работу со СМИ, а также социальные, образовательные и диджитал-проекты.

С 2013 по 2019 год он был гендиректором телеканала «360», при нем был проведен ребрендинг канала, который ранее назывался «Подмосковье».