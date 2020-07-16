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Политика ,  
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Бывший замглавы экооператора стал зампредом правительства Подмосковья

Вячеслав Духин
Вячеслав Духин (Фото: mosreg.ru)

Министра правительства Московской области по социальным коммуникациям Вячеслава Духина назначили заместителем председателя правительства региона. Об этом сообщается на сайте Мособлдумы.

Согласно сообщению, депутаты провели голосование по назначению на должность, в ходе которого парламентарии единогласно поддержали кандидатуру Духина.

«Главным направлением его [Вячеслава Духина] деятельности станет поиск баланса между развитием экономики, привлечением инвестиций, сохранением предприятий и стимулированием их к созданию новых рабочих мест», — заявил постпред главы региона в Мособлдуме Александр Горбылев.

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Он подчеркнул, что Духин имеет представление о том, как складывается ситуация, в том числе с занятостью населения, благодаря опыту руководства Главным управлением социальных коммуникаций.

Вячеслав Духин, в свою очередь, поблагодарил депутатов за доверие и назвал основные проблемы региона, возникшие из-за пандемии. Среди них — падение инвестиций на 17%, приостановка строек, сокращение ввода жилья на 23%, падение розничной торговли на 5% и сокращение доходов местных жителей.

Он пообещал, что в первую очередь будет работать над поддержкой подмосковных предприятий и созданием рабочих мест.

Духин до назначения министром по социальным коммуникациям был заместителем гендиректора Российского экологического оператора, он курировал работу со СМИ, а также социальные, образовательные и диджитал-проекты.

С 2013 по 2019 год он был гендиректором телеканала «360», при нем был проведен ребрендинг канала, который ранее назывался «Подмосковье».

Теги: Подмосковье, назначение, министр
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