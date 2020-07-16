Бывший замглавы экооператора стал зампредом правительства Подмосковья
Министра правительства Московской области по социальным коммуникациям Вячеслава Духина назначили заместителем председателя правительства региона. Об этом сообщается на сайте Мособлдумы.
Согласно сообщению, депутаты провели голосование по назначению на должность, в ходе которого парламентарии единогласно поддержали кандидатуру Духина.
«Главным направлением его [Вячеслава Духина] деятельности станет поиск баланса между развитием экономики, привлечением инвестиций, сохранением предприятий и стимулированием их к созданию новых рабочих мест», — заявил постпред главы региона в Мособлдуме Александр Горбылев.
Он подчеркнул, что Духин имеет представление о том, как складывается ситуация, в том числе с занятостью населения, благодаря опыту руководства Главным управлением социальных коммуникаций.