Воробьев сообщил о назначении исполняющих обязанности глав трех округов

Андрей Воробьев (Фото: andreyvorobiev / Instagram)

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о назначении исполняющих обязанности глав нескольких городских округов.

«Исполняющим обязанности главы г.о. Щелково стал Андрей Алексеевич Булгаков, г.о. Красноармейск — Александр Борисович Федоров, а г.о. Котельники — Сергей Александрович Жигалкин», — говорится в сообщении в его Telegram-канале

Ранее они были временно исполняющими полномочия глав городских округов. Булгаков и Жигалкин стали врио глав Щелково и Котельников в конце апреля, а Федоров — 5 июня.

При этом Булгаков с ноября 2018 года по апрель 2020 года занимал пост главы городского округа Котельники.