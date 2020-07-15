В Иркутске из-за ливня подтопило улицы и нарушилось электроснабжение

Аварийные службы Иркутска приступили к ликвидации последствий ливня, в результате которого затопило несколько улиц, а также произошло отключение электроснабжения. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

Утром 15 июля произошло частичное отключение электроэнергии на улицах Советская, Ядринцева, Поленова, Альпийская, Култукская, Лызина, Декабрьских Событий, Первомайская, Фрунзе, Пшеничная.

В настоящий момент специалисты ЮЭС ОАО «Иркутской электросетевой компании» устанавливают причины и места повреждений. Кроме этого, на улице Горького, 31 упало дерево, аварийно-спасательная служба устраняет последствия.

Как сообщил исполняющий обязанности директора МКУ Иркутска «Безопасный город» Вадим Пелих, минувшей ночью в областном центре выпало 21 мм осадков. По прогнозу синоптиков дождливая погода с грозами сохранится до конца дня.

Вечером 14 июля из-за неблагоприятных погодных условий без электроснабжения остались порядка 8200 жителей Московской области. По данным Минэнерго России, мощность отключенных потребителей составляет 15 МВт.