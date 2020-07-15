Acronis объявил о покупке разработчика решений против утечки данных

Сергей Белоусов (Фото: Acronis / AP)

Основанная Сергеем Белоусовым и Ильей Зубаревым международная компания Acronis объявила о приобретении DeviceLock — разработчика программного обеспечения защиты от утечек данных и контроля доступа к устройствам, используемого в коммерческих, государственных и образовательных организациях по всему миру. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении компаний.

Acronis приобрел 100% DeviceLock у ее основателя и главного технического директора Ашота Оганесяна, который владел контрольным пакетом, и нескольких миноритариев, чьи имена не раскрываются, пояснил представитель Acronis. Сумму сделки стороны не раскрывают.

DeviceLock станет «дочкой» Acronis, Ашот Оганесян останется техническим директором российского DeviceLock, а также займет в Acronis глобальную позицию вице-президента по системам предотвращения утечек данных. Существующие клиенты компании продолжат получать поддержку. При этом Acronis интегрирует решения DeviceLock в свой портфель продуктов и будет продвигать продукты и сервисы на базе технологий новой «дочки» 50 тыс. своих партнеров.

Основными разработками Acronis до сих пор было программное обеспечение для резервного копирования и восстановления данных, их хранения и защиты. В сентябре 2019 года компания привлекла $147 млн от группы инвесторов во главе с Goldman Sachs. Средства планировалось в том числе направить на поглощение других компаний, поясняли тогда в компании.

Представитель Acronis отметил, что компания видит растущий спрос на различные технологии противодействия утечкам данных. Он приводит прогноз Statista, согласно которому к концу 2023 года объем рынка систем предотвращения утечек информации достигнет $2,28 млрд.

«Объединившись с Acronis, мы получаем возможность значительно ускорить выпуск инновационных продуктов, расширить канал дистрибуции и использовать наши технологии для удовлетворения потребностей клиентов», — приводятся в сообщении слова Ашота Оганесяна. В настоящее время программный комплекс DeviceLock DLP установлен более чем на 4 млн компьютеров по всему миру в информационных системах 5 тыс. организаций.