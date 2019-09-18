Acronis привлекла $147 млн от группы инвесторов во главе с Goldman Sachs

Acronis привлекла $147 млн от группы инвесторов во главе с Goldman Sachs

Инвестиции должны помочь Acronis нарастить выручку до $1 млрд к 2023 году, впоследствии она может провести IPO

Фото: Nicky Loh / Bloomberg

О том, что Acronis привлекла $147 млн в инвестиционном раунде, организованном банком Goldman Sachs, говорится в поступившем в РБК сообщении ИТ-компании. Других инвесторов компания не раскрывает, уточнив только, что это партнеры банка. «Большая часть денег получена от Goldman Sachs», — сообщил РБК президент Acronis по развитию бизнеса Эзикиль Штайнер.

«Мы инвестируем в Acronis на этапе невероятно быстрого роста, — приводятся в сообщении слова вице-президента Goldman Sachs Private Capital Investing Group Холгера Стауде. — Результаты коммерческой деятельности компании свидетельствуют о том, что она является невероятно ценным новым активом в нашем портфеле, и рост этой компании превысит прогнозы».

Acronis основана в 2003 году Сергеем Белоусовым и Ильей Зубаревым, которые остаются ее основными владельцами. Штаб-квартира компании находится в Сингапуре, офисы также расположены в Швейцарии, США, Болгарии, России и других странах. Основные разработки — программное обеспечение для резервного копирования и восстановления данных, их хранения и защиты. По прогнозу Stratistics MRC, мировой рынок резервного копирования и восстановления данных к 2026 году составит $18,21 млрд (в 2017 году его объем равнялся $6,98 млрд). Среди ключевых игроков аналитики называют Acronis, Microsoft, IBM, Oracle и Dell.

По словам Штайнера, в рамках раунда оценка компании превысила $1 млрд, а новые инвесторы получили менее 10% акций. Как распределяются доли между другими акционерами, он не уточнил, сообщив, что основатели Acronis владеют более 70%. В 2004 году часть акций компании была продана фондам Insight Venture Partners и OpenView Venture Partners за $11 млн. «В настоящий момент эти фонды больше не владеют акциями Acronis», — сообщил Штайнер.