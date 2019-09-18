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Технологии и медиа ,  
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Acronis привлекла $147 млн от группы инвесторов во главе с Goldman Sachs
Инвестиции должны помочь Acronis нарастить выручку до $1 млрд к 2023 году, впоследствии она может провести IPO
Goldman Sachs GS $214,5 -0,01% Купить
Фото: Nicky Loh / Bloomberg

О том, что Acronis привлекла $147 млн в инвестиционном раунде, организованном банком Goldman Sachs, говорится в поступившем в РБК сообщении ИТ-компании. Других инвесторов компания не раскрывает, уточнив только, что это партнеры банка. «Большая часть денег получена от Goldman Sachs», — сообщил РБК президент Acronis по развитию бизнеса Эзикиль Штайнер.

«Мы инвестируем в Acronis на этапе невероятно быстрого роста, — приводятся в сообщении слова вице-президента Goldman Sachs Private Capital Investing Group Холгера Стауде. — Результаты коммерческой деятельности компании свидетельствуют о том, что она является невероятно ценным новым активом в нашем портфеле, и рост этой компании превысит прогнозы».

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Acronis основана в 2003 году Сергеем Белоусовым и Ильей Зубаревым, которые остаются ее основными владельцами. Штаб-квартира компании находится в Сингапуре, офисы также расположены в Швейцарии, США, Болгарии, России и других странах. Основные разработки — программное обеспечение для резервного копирования и восстановления данных, их хранения и защиты. По прогнозу Stratistics MRC, мировой рынок резервного копирования и восстановления данных к 2026 году составит $18,21 млрд (в 2017 году его объем равнялся $6,98 млрд). Среди ключевых игроков аналитики называют Acronis, Microsoft, IBM, Oracle и Dell.

По словам Штайнера, в рамках раунда оценка компании превысила $1 млрд, а новые инвесторы получили менее 10% акций. Как распределяются доли между другими акционерами, он не уточнил, сообщив, что основатели Acronis владеют более 70%. В 2004 году часть акций компании была продана фондам Insight Venture Partners и OpenView Venture Partners за $11 млн. «В настоящий момент эти фонды больше не владеют акциями Acronis», — сообщил Штайнер.

Полученные средства будут направлены на расширение команды инженеров и разработчиков, открытие новых центров обработки данных и развитие бизнеса в Северной Америке, а также на поглощение других компаний. Летом 2018 года Acronis приобрела болгарскую T-Soft, которая занимается разработкой и тестированием программного обеспечения. За счет этой сделки Acronis планировала нарастить свое присутствие в Европе.

«В 2018 году нам удалось добиться роста бизнеса на 20%, а в 2019 году мы планируем вырасти на 30%, — приводятся в сообщении слова Сергея Белоусова. — Инвестиционный раунд, организуемый Goldman Sachs, поможет нам ускорить разработку продуктов благодаря поглощению компаний и приобретению дополнительных ресурсов, а также сделает рост бизнеса более быстрым».

Acronis не раскрывает финансовые показатели. По словам Штайнера, основной бизнес компания делает в США, Германии и Японии. «В основном рост происходит за счет Acronis Cyber Cloud — решения для поставщиков услуг, которое позволяет им предоставлять киберзащиту своим клиентам», — пояснил Штайнер, добавив, что традиционный бизнес Acronis Backup растет чуть больше чем на 10% в год, а Acronis Cyber Cloud — более чем на 100% год к году.

Эзикиль Штайнер добавил, что текущий стратегический план развития Acronis предполагает, что в 2022 году выручка компании достигнет $1 млрд.

С 2008 года периодически появляется информация, что Acronis готовится выйти на биржу, однако эти планы до сих пор не были реализованы. «IPO — это один из возможных вариантов развития компании в будущем. Однако в настоящий момент мы полностью сосредоточены на развитии Acronis и реализации стратегического плана компании», — сообщил Штайнер.

Автор: Александра Посыпкина
Теги: Acronis, инвестиции, Goldman Sachs, ИТ-компании
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