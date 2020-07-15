В Москве выявили 628 новых зараженных коронавирусом

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

За последние сутки в Москве выявили 628 новых заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания.

Как сообщили в оперативном штабе, низкие показатели заболеваемости держатся в столице уже третью неделю. Июльские показатели сопоставимы с суточными приростами в начале апреля. За последние две недели количество новых заболевших сократилось на 27,3%.

Среди новых подтвержденных случаев более половины — люди в возрасте от 18 до 45 лет. 26,1% новых заболевших — граждане от 46 до 65 лет, почти 15% — люди старше 65 лет, 7,5% — дети.

При этом Москва продолжает лидировать по приросту инфицированных. На втором месте по их числу Санкт-Петербург (264 человека), на третьем — Свердловская область (263 заразившихся).