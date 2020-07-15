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В Москве выявили 628 новых зараженных коронавирусом

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

За последние сутки в Москве выявили 628 новых заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания.

Как сообщили в оперативном штабе, низкие показатели заболеваемости держатся в столице уже третью неделю. Июльские показатели сопоставимы с суточными приростами в начале апреля. За последние две недели количество новых заболевших сократилось на 27,3%.

Среди новых подтвержденных случаев более половины — люди в возрасте от 18 до 45 лет. 26,1% новых заболевших — граждане от 46 до 65 лет, почти 15% — люди старше 65 лет, 7,5% — дети.

В Москве за сутки вылечились от COVID-19 более 1,8 тыс. человек
Общество
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

При этом Москва продолжает лидировать по приросту инфицированных. На втором месте по их числу Санкт-Петербург (264 человека), на третьем — Свердловская область (263 заразившихся).

Вылечились за последние сутки в столице более 1,8 тыс. человек. С начала эпидемии в Москве выздоровели в общей сложности 167 810 пациентов.

Всего за сутки в России подтверждены 6422 новых случаев COVID-19. Более четверти из них не имели никаких клинических проявлений болезни.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: коронавирус, Москва, эпидемия
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