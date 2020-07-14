В Крыму с 15 июля отменят обсервацию для приезжих

Обязательная обсервация для граждан, приезжающих в Крым из-за границы, будет отменена с 15 июля. Соответствующие изменения внесены в указ главы республики о режиме повышенной готовности. Документ опубликован на сайте регионального правительства.

«Пункт 2 указа признать утратившим силу», — говорится в поправках к документу.

Данный пункт предусматривал помещение на 14 дней в обсерватор иностранцев, прибывающих в Крым.

О том, что российские власти приняли решение отменить обязательную 14-дневную изоляцию для тех, кто въезжает на территорию страны с 15 июля стало известно накануне. При этом у приезжего должен быть с собой медицинский документ, составленный на английском или русском языке, подтверждающий отрицательный тест на COVID-19. Иностранный гражданин сможет предоставить справку о тесте методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), пройденном не ранее чем за три дня до прибытия в страну, и документы о наличии антител иммуноглобулина G (если таковые имеются).

В случае если у приезжего нет такого документа, он будет обязан в течение трех дней сдать тест на инфекцию методом ПЦР, но уже на территории России. Где все это время должен будет находиться иностранец, в документе не уточняется. Процедура тестирования будет проходить на платной основе за счет человека, который пытается въехать в страну.



Аналогичные правила будут касаться российских граждан, которые намерены вернуться на родину. Если результаты их теста на коронавирус окажутся положительными, им будет необходимо отправиться на самоизоляцию по месту жительства до момента выздоровления и получения отрицательных результатов исследования на коронавирус методом ПЦР. В постановлении отмечается, что во время нахождения на самоизоляции необходимо исключить контакты с членами семьи, которые не заражены COVID-19.