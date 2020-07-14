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Синоптики предупредили москвичей о рекордно низком давлении

Барометр на главном здании МГУ имени М.В. Ломоносова
Барометр на главном здании МГУ имени М.В. Ломоносова (Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press)

15 июля в столице ожидается рекордно низкое атмосферное давление, об этом РБК рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, 14 июля атмосферное давление продолжит понижаться.

Согласно прогнозу, в интервале от 03:00 до 09:00 мск 15 июля оно достигнет показателя 980 гектопаскалей, или 735 мм ртутного столба. По словам Поздняковой, максимально низкое значение для 15 июля было зафиксировано на отметке 731,8 мм ртутного столба, или 975,7 гектопаскаля.

«Прошлый рекорд на 15-е число принадлежал 1980 году, и если он состоится, то будет завтра», — сказала Позднякова.

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Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»


В Москве 14 июля ожидается выпадение более половины месячной нормы осадков, говорил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, южный циклон принесет в Московский регион ливневые дожди: в Москве выпадет 40–45 мм осадков, в Подмосковье — до 70 мм. Это составит больше половины месячной нормы осадков.

Теги: погода, Москва, давление, новости
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