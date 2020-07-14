В Котельниках после удара молнии загорелось дерево

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В подмосковном городе Котельники молния попала в дерево, после чего оно загорелось, сообщили РБК в пресс-службе управления МЧС России по Московской области.

По словам представителя пресс-службы, спасатели выехали на место происшествия после сообщения об обрыве проводов. «Было возгорание дерева после попадания в него молнии, до прибытия пожарных потухло само под дождем», — сообщили в МЧС.

«Сотрудники МЧС прибыли на место, осмотрели местность, пожара нет», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что из-за удара молнии произошел взрыв высоковольтных проводов в Котельниках.