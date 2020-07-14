В Думе предложили запретить отказывать в усыновлении родным из-за дохода

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В Государственную думу России внесли законопроект, предлагающий изменить семейное законодательство. Авторы документа предложили запретить отказывать в усыновлении ребенка родственникам с низкими доходами. Об этом сообщила одна из авторов инициативы, глава временной комиссии Совета Федерации по подготовке предложений по совершенствованию положений Семейного кодекса Елена Мизулина, передает ТАСС.

«Законопроект запрещает органам опеки отказывать в передаче ребенка на попечение его родственникам по мотивам отсутствия у них достаточного уровня дохода», — отметила Мизулина.

Документ также предлагает запретить отказывать тем родственникам, чье жилье не соответствует санитарным и техническим нормам, и тем, кто уже содержит на иждивении недееспособных лиц.

Мизулина уточнила, что эти обстоятельства не должны быть причиной для отказа в усыновлении в том случае, если совместное проживание с родственниками не угрожает здоровью ребенка.