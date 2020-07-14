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В Волгоградской области загорелся подземный магистральный газопровод

Фото: МЧС России
Фото: МЧС России

В Волгоградской области в поселке Ленина произошел пожар на магистральном газопроводе. Об этом сообщается на сайте областного главка МЧС.

«Происходит горение на ответвлении от магистрального федерального газопровода «Починки-Изобильное» на Котельниковский муниципальный район», — сообщили в ведомстве.

В МЧС уточнили, что горит подземный газопровод. Горение происходит из-под земли отдельными очагами на площади 200 кв.м

Пожарные тушат пожар, изолируя доступ кислорода к огню, говорится в сообщении. Угрозы распространения огня нет, из-за возгорания никто не пострадал.

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Ранее, 8 июля, в Волгоградской области произошел пожар в десяти частных домах в населенном пункте Княжеский-2. Огонь перекинулся в жилой сектор с поля, где горело пшеница. О пострадавших не сообщалось.

Теги: пожар, Волгоградская область
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