В Волгоградской области загорелся подземный магистральный газопровод
В Волгоградской области в поселке Ленина произошел пожар на магистральном газопроводе. Об этом сообщается на сайте областного главка МЧС.
«Происходит горение на ответвлении от магистрального федерального газопровода «Починки-Изобильное» на Котельниковский муниципальный район», — сообщили в ведомстве.
В МЧС уточнили, что горит подземный газопровод. Горение происходит из-под земли отдельными очагами на площади 200 кв.м
Пожарные тушат пожар, изолируя доступ кислорода к огню, говорится в сообщении. Угрозы распространения огня нет, из-за возгорания никто не пострадал.