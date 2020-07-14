Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 15 июля
USD ЦБ: 71,13 (+0,38) Инвестиции, 12:34
Курс евро на 15 июля
EUR ЦБ: 80,62 (+0,53) Инвестиции, 12:34
Ереван и Баку заявили о стабилизации ситуации на границе после конфликта Политика, 18:44 «Перекресток» объяснил появление рекламы с кадрами задержания Собчак Общество, 18:33 Глава МИД Украины назвал Саакашвили «частным лицом» Политика, 18:27 Приложение Spotify появилось в App Store и Google Play в России Стиль, 18:26 В РПЦ отстранили от служения сподвижников разжалованного схиигумена Общество, 18:24 Госдуме предложили изменить правила изъятия детей из семьи Общество, 18:23 В США стартовал сезон отчетности. Почему рискуют держатели биткоина Крипто, 18:23 Три кировские газеты вышли с заголовками «0 рублей» Общество, 18:19 Reuters узнал о планах ЕС закрыть границу для Сербии и Черногории Политика, 18:17 Генпрокуратура направила в суд дело об убийстве экс-бойца ГРУ Общество, 18:03 Штаб обжалует отказ ЦИК в регистрации Бабарико кандидатом в президенты Политика, 17:56 Samsung ожидает появления сетей 6G к 2028 году Стиль, 17:46 Прокуратура запросила условные сроки для 4 участников «Нового величия» Общество, 17:32 Задержанного в ФРГ по запросу США российского диджея выпустят под залог Общество, 17:30
Политика ,  
0 

Глава МИД Украины назвал Саакашвили «частным лицом»

Михаил Саакашвили
Михаил Саакашвили (Фото: Maciej Luczniewski / Zuma / Global Look Press)

Председатель исполнительного комитета реформ Украины и бывший грузинский президент Михаил Саакашвили является частным лицом и не представляет позицию Украины по ситуации в Грузии. Об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

По словам министра, Саакашвили является гражданином Украины, однако не наделен правами и полномочиями представлять позицию государства. В то же время он активно комментирует ситуацию в Грузии в преддверии выборов, и каждое его заявление заканчивается тем, что украинского посла вызывают в МИД Грузии.

«То есть тут дисбаланс в чем? Что частное лицо выступает, а государство за это, прошу прощения, «огребает», — добавил Кулеба.

Саакашвили назвал преимущества России перед Украиной
Политика
Михаил Саакашвили

Глава украинского МИД подчеркнул, что Киев ценит дружбу с Тбилиси и надеется на развитие дружественных отношений. Он выразил уверенность, что «заявления ни одного частного лица» не могут разрушить отношения между двумя странами.

МИД Грузии вызвал посла Украины Игоря Долгова 10 июля. В ходе встречи грузинская сторона выразила обеспокоенность в связи с неприемлемыми заявлениями со стороны Михаила Саакашвили.

Ранее, 9 июля, Саакашвили записал видеообращение, в котором заявил о нелегитимности действующего грузинского правительства, сообщало украинское издание Gordon.ua.

«Я не признаю ни на секунду его легитимности, и я не признаю ни на секунду легитимности этой ситуации в Грузии. Это нелегальная ситуация», — говорил Саакашвили на видео. (цитата по Gordon.ua).

Теги: МИД Украины, Михаил Саакашвили, Украина
Материалы по теме
Саакашвили заявил об отсутствии государства на Украине
Политика
Саакашвили назвал преимущества России перед Украиной
Политика
Саакашвили предупредил о голоде на Украине из-за экономического кризиса
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter