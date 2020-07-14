Глава МИД Украины назвал Саакашвили «частным лицом»

Михаил Саакашвили (Фото: Maciej Luczniewski / Zuma / Global Look Press)

Председатель исполнительного комитета реформ Украины и бывший грузинский президент Михаил Саакашвили является частным лицом и не представляет позицию Украины по ситуации в Грузии. Об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

По словам министра, Саакашвили является гражданином Украины, однако не наделен правами и полномочиями представлять позицию государства. В то же время он активно комментирует ситуацию в Грузии в преддверии выборов, и каждое его заявление заканчивается тем, что украинского посла вызывают в МИД Грузии.

«То есть тут дисбаланс в чем? Что частное лицо выступает, а государство за это, прошу прощения, «огребает», — добавил Кулеба.

Глава украинского МИД подчеркнул, что Киев ценит дружбу с Тбилиси и надеется на развитие дружественных отношений. Он выразил уверенность, что «заявления ни одного частного лица» не могут разрушить отношения между двумя странами.