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Три кировские газеты вышли с заголовками «0 рублей»

Три кировские газеты — «Бизнес-новости в Кирове», «Источник твоего города» и «Источник новостей» — вышли с заголовком «0 рублей» на первой полосе, рассказала председатель Союза журналистов Кировской области Елена Урматская. По ее словам, такое решение было принято, чтобы обратить внимание общественности и властей на отсутствие государственной поддержки пострадавшим из-за пандемии коронавируса средствам массовой информации.

По ее словам, 59 редакций региональных СМИ не получили обещанные выплаты. «Господдержку могут получить только объекты МСП — малого и среднего предпринимательства. А у нас все районные газеты с госучастием не признаны МСП. Соответственно, им в поддержке отказано», — уточнила она.

По словам Урматской, из-за отсутствия государственных выплат редакциям приходится сокращать сотрудников. «Финансовая ситуация в этих СМИ настолько плачевна, что я, как председатель регионального отделения союза журналистов, переживаю, как бы мне не «недосчитаться» кого-нибудь по осени.
СМИ в массе своей всегда жили за счет рекламных доходов, а сейчас в разы сократились рекламные поступления, и без господдержки очень сложно. Многие задолжали типографиям, многим не на что выдавать зарплату сотрудникам. Происходит серьезное сокращение штатов», — добавила она.

СМИ включили в список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей
Политика
Фото: Максим Шеметов / Reuters

Урматская уточнила, что правительство региона также не оказывает финансовую помощь СМИ. «Региональные власти никак себя не проявляют, заняли позицию «само рассосется». Единственную поддержку мы получаем сейчас от Союза журналистов России и его председателя Владимира Соловьева», — сказала она.

29 мая правительство включило СМИ в список отраслей экономики, наиболее пострадавших от коронавируса.

В числе мер поддержки, которые обещаны российским медиа, — полугодовая отсрочка по уплате всех налогов (кроме НДС), а также арендных платежей, если арендуемые помещения находятся в государственной, муниципальной или частной собственности. Кроме того, предполагалось, что СМИ могут рассчитывать на беспроцентные кредиты на неотложные нужды и выплату зарплат, льготные кредиты по ставке 2% на любые цели.

Также для них предусмотрена финансовая помощь в виде субсидий, которые можно потратить на зарплаты, оплату долгов за коммунальные услуги.

Теги: новости, СМИ, коронавирус, Киров
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