Задержанного в ФРГ по запросу США российского диджея выпустят под залог

Денис Казначеев (Фото: denis.kaznacheev / Facebook)

Российского диджея Дениса Казначеева, арестованного в Берлине по запросу США, освободят под залог в размере €20 тыс. Об этом сообщила его агент Дэнис Глюк, ее слова передает ТАСС.

«Нам сообщили сегодня, что залог в €20 тыс. одобрен, и Денис может ждать своего судебного процесса дома», — сказала Глюк. По ее словам, точная дата освобождения из тюрьмы Казначеева пока неизвестна.

После освобождения из тюрьмы Казначеев не сможет покидать Берлин и должен будет три раза в неделю регистрироваться в полиции, уточнила агент. «Само заседание по экстрадиции в США состоится в субботу, 18 июля», — сообщила Глюк.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу посольства России в Германии и в полицию Берлина.