В Берлине по запросу США арестовали российского диджея Дениса Казначеева

Российский диджей Денис Казначеев, проживающий в Берлине, был арестован в Германии по запросу США. Об этом сообщается на официальной странице музыканта в Facebook.

«Семь дней назад известный российский музыкант и диджей Денис Казначеев был арестован немецкой полицией от имени Министерства юстиции США, которое требует его немедленной экстрадиции в США по обвинению в отмывании денег и мошеннических действиях в интернете», — говорится в сообщении.

В заявлении отмечается, что личность Казначеева могла быть использована для преступной деятельности. В настоящее время Казначеев находится в тюрьме.

Друзья музыканта создали в интернете страницу для пожертвований, чтобы помочь оплатить судебные издержки Казначеева и аренду его квартиры, так как без адреса он не может попросить залога. Ему также нужна помощь для оплаты расходов на проживание в тюрьме, говорится в заявлении. Помимо этого, на странице Change.org появилась петиция в поддержку музыканта.

Согласно данным из открытых источников, Денис Казначеев родился в 1983 году в городе Таштаголе (Кемеровская область). Он создает электронную музыку в различных жанрах: «техно» и «техно-хаус» под псевдонимом Guttersnipe.