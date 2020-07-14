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Навальный заявил о вызове на допрос в Следственный комитет

Алексей Навальный
Алексей Навальный (Фото: navalny / Instagram)

Основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального вызвали на допрос в Следственный комитет (СК) в связи с возбужденным против него уголовным делом за клевету. Об этом Навальный написал в Instagram.

«Вот вам повестка на допрос. В отношении вас возбуждено уголовное дело по статье «клевета». Повестку принес сам следователь», — сообщил он.

По словам Навального, ему вручили повестку при выходе из дома, на место подъехали машины СК и полиции.

Против Навального возбудили уголовное дело о клевете на ветерана
Общество
Алексей Навальный

РБК обратился за комментарием к пресс-секретарю Алексея Навального Кире Ярмыш, а также в пресс-службу ГСУ СК по Москве и в пресс-службу СК РФ.

15 июня СК сообщал о возбуждении против Навального уголовного дела о клевете. Поводом к открытию уголовного производства стал комментарий в Twitter, которым политик снабдил агитационный ролик в поддержку изменения Конституции, в котором известные люди призывали голосовать за поправки. Навальный перепостил ролик у себя в Twitter и назвал людей, участвовавших в съемках ролика «продажными холуями», «предателями», «людьми без совести» и «позором страны».

Среди тех, кто принимал участие в съемках ролика, был 93-летний ветеран Игнат Артеменко. Следствие сочло, что комментарий оппозиционера содержит «заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство ветерана Великой Отечественной войны», которые Навальный хотел «распространить среди широкого круга лиц».

Сам Навальный, комментируя новое дело против себя, предположил, что СК «предельно грубо сфабриковал» его, так как у него подходит к концу второй условный срок. По мнению Навального, следствию нужны обыски, допросы и возможность изъять технику оппозиционера.

Теги: Алексей Навальный, СК, допрос
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