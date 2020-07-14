Навальный заявил о вызове на допрос в Следственный комитет

Алексей Навальный (Фото: navalny / Instagram)

Основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального вызвали на допрос в Следственный комитет (СК) в связи с возбужденным против него уголовным делом за клевету. Об этом Навальный написал в Instagram.

«Вот вам повестка на допрос. В отношении вас возбуждено уголовное дело по статье «клевета». Повестку принес сам следователь», — сообщил он.

По словам Навального, ему вручили повестку при выходе из дома, на место подъехали машины СК и полиции.

РБК обратился за комментарием к пресс-секретарю Алексея Навального Кире Ярмыш, а также в пресс-службу ГСУ СК по Москве и в пресс-службу СК РФ.