В Москве полиция нашла производство нелегальных средств для косметологии

Видео: МВД РФ

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Полиция в Москве задержала пятерых человек, подозреваемых в незаконном изготовлении и продаже лекарственных препаратов с гиалуроновой кислотой, применяемых для подкожных инъекций в косметологии. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Полиция считает, что задержанные кустарным способом изготавливали лекарства под брендом иностранной компании.«На собственном производстве, расположенном на территории Москвы, они кустарным способом изготавливали различные виды лекарственных средств, содержащих гиалуроновую кислоту, для подкожных инъекций», — сообщила Волк. Участники группы через сторонние организации также заказывали стеклянные флаконы объемом 10 мл и этикетки с реквизитами иностранного бренда.

Речь идет о москвичах в возрасте от 53 до 76 лет. Все они имеют медицинское образование. Свою продукцию они рекламировали в интернете, а для реализации медицинских препаратов использовали специально организованную оптовую косметическую компанию.