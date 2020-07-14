Под Красноярском вспыхнул склад пиломатериалов на площади 2000 кв. м

В Красноярском крае загорелся склад пиломатериалов. Об этом сообщается на сайте управления МЧС по региону.

Пожар возник в 12 км от города Кодинска Кежемского района. Площадь возгорания составила около 2000 кв. м.

В настоящее время пожар локализован. Как сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС, открытое горение на складе ликвидировано. Загорелись готовая продукция и отходы лесопиления.

Пострадавших нет. С огнем боролись 72 человека и 26 единиц техники.