Посявилось видео пожара на складе с лакокрасочными материалами в Самаре

МЧС распространило видео тушения пожара на складе с лакокрасочными изделиями в Самаре. Его предоставили РБК в пресс-службе МЧС России.

На кадрах видно здание, над которым поднимается густой серый дым. Также на видео можно увидеть, как сотрудники экстренных служб забираются на здание склада по пожарным лестницам и тушат открытый огонь.

В пресс-службе МЧС сообщили, что сейчас пожар удалось локализовать на площади 10 тыс. кв. м. Вертолет МЧС России, который привлекли к тушению, выполнил десять сливов, сбросив 50 т воды.

Видео: МЧС России

Видео

Сообщение о пожаре на складе с лакокрасочными материалами в Самаре поступило в МЧС в 13:23 по местному времени (12:23 мск). Изначально площадь возгорания составила 2 тыс. кв. м, однако вскоре она увеличилась до 10 тыс. кв. м.