В Екатеринбурге автобус с пассажирами врезался в дерево

Фото: ekaterinburg_tut / VK

В центре Екатеринбурга автобус выехал на встречную полосу, после чего врезался в бордюр и в дерево. Об этом сообщили РБК в пресс-службе регионального главка МВД.

«По одной из отрабатываемых представителями МВД версий, у транспортного средства отказали тормоза. Точно это будет установлено в ходе назначенной автотехнической экспертизы», — добавили в пресс-службе.

По предварительной информации, в результате ДТП пострадали два пассажира автобуса. «Точные данные устанавливаются», — отметили в пресс-службе МВД.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, проводится проверка.

Ранее, 12 июля, в Москве столкнулись рейсовый автобус и автомобиль Lexus. В результате случившегося погибли два человека, еще трое пострадали.