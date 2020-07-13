Общество , 13 июл, 19:55
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В Екатеринбурге автобус с пассажирами врезался в дерево
В центре Екатеринбурга автобус выехал на встречную полосу, после чего врезался в бордюр и в дерево. Об этом сообщили РБК в пресс-службе регионального главка МВД.
«По одной из отрабатываемых представителями МВД версий, у транспортного средства отказали тормоза. Точно это будет установлено в ходе назначенной автотехнической экспертизы», — добавили в пресс-службе.
По предварительной информации, в результате ДТП пострадали два пассажира автобуса. «Точные данные устанавливаются», — отметили в пресс-службе МВД.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, проводится проверка.
Ранее, 12 июля, в Москве столкнулись рейсовый автобус и автомобиль Lexus. В результате случившегося погибли два человека, еще трое пострадали.