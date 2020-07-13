В СК сообщили об обысках в администрации Кирова

Фото: Следственный комитет РФ

В администрации города Кирова следователи совместно с сотрудниками регионального управления ФСБ России приводят обыски в связи с возбуждением уголовного дела о злоупотреблении полномочиями при выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию недостроенного объекта. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК по Кировской области.

По данным следствия, в 2018 году должностные лица из администрации города в интересах одного из застройщиков осуществили выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в Нововятском районе, зная, что его строительство не завершено.

Однако в феврале 2019 года административная техническая инспекция администрации города Кирова провела проверку и обнаружила, что строительство не было завершено, а объект строительства по адресу: ул. Советская, 58б, не был подключен к инженерным коммуникациям. В связи с этим было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК (злоупотребление должностными полномочиями). Как уточнили ТАСС в ведомстве, по плану на улице Советской, 58б, должен был быть построен жилой дом.

В конце ноября прошлого года суд отправил под домашний арест бывшего главу Кирова Владимира Быкова, подозреваемого в получении взятки в крупном размере.

По информации следствия, находясь на посту главы города в 2014–2016 годах, он получил взятку на 7,8 млн руб. от предпринимателя. По данным ТАСС, в июне Первомайский районный суд Кирова изменил меру пресечения Быкову с домашнего ареста на запрет определенных действий.