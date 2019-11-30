Суд отправил под домашний арест экс-главу Кирова по делу о взятке

Суд отправил под домашний арест экс-главу Кирова по делу о взятке

Суд отправил под домашний арест бывшего мэра Кирова Владимира Быкова, которого подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК.

В СК не сообщили, на какой срок арестован Быков, но отметили, что расследование уголовного дела продолжается.

Быкова задержали 29 ноября. В отношении него заведено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере). По данным следствия, находясь на посту главы города в 2014–2016 годах, он получил взятку в 7,8 млн руб. от предпринимателя.

Передача денег шла через посредника. За эту сумму мэр должен был оказывать содействие в интересах фирм бизнесмена и обеспечить покровительство чиновников кировской администрации и думы. Договоренности касались поставки топлива с АО «Автотранспортное предприятие» и своевременной оплаты контрактов независимо от качества топлива.

Быков был главой Кирова с 2007 по 2016 год, а затем стал председателем областного заксобрания. В конце октября 2019 года он сложил с себя полномочия депутата в связи с переходом на другую работу.