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Пандемия коронавируса ,  
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Эксперты оценили связь сильного иммунитета и риска заразиться COVID-19

Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Люди с сильным иммунитетом лучше защищены от любой инфекции, однако заранее определить, обладает человек сильным иммунитетом или слабым, не получится, сообщил в беседе с РБК вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн.

Так Альштейн прокомментировал слова врача-иммунолога Николая Крючкова о том, что риск заразиться COVID-19 ниже у людей с сильным врожденным иммунитетом, а также у тех, кто переболел сезонными вирусными заболеваниями.

«Конечно, люди, у которых сильный врожденный иммунитет, — они будут защищены», — сказал Альтштейн, пояснив, что общих критериев проверки людей по иммунитету не существует. «Заранее нельзя выделить несколько категорий и сказать, что кто-то заболеет, а кто-то нет», — уточнил он.

Что касается обычных сезонных коронавирусов, то они не дают нейтрализующих антител такого же типа, как у COVID-19, отметил Альтштейн. При этом при переносе таких сезонных заболеваний у человека может сформироваться такой иммунный ответ, который положительно повлияет на течение коронавируса, добавил вирусолог.

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Фото: Tomohiro Ohsumi / Getty Images

«Если брать общую картинку, то те люди, которые имеют достаточный ответ иммунной системы, так называемый Т-клеточный иммунитет, устойчивый, могут быть длительное время не подвержены заболеваниям от каких-то инфекционных агентов», — сообщил в разговоре с РБК профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологии лечебного факультета МГМСУ Сергей Бабак.

Бабак указал, что Т-иммунитет может быть, в частности, сформирован при вакцинации.

«Я могу привести пример пневмококка (вид бактерии, является возбудителем менингита, синусита, внебольничной пневмонии. — РБК), есть такая вакцина от него — «Превенар», — сказал Бабак. По его словам, эта вакцина активирует Т-иммунитет, который после одной вакцинации может существовать до 20 лет.

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«Может быть, он (Крючков. — РБК) говорил именно об этом, что те люди, которые имеют внутри себя устойчивый Т-ответ, они менее подвержены заболеваниям коронавируса», — отметил Бабак.

При этом следует разделять общий и специфический иммунитет, указал Бабак. По его словам, общий иммунитет зависит от питания, солнца и движения, однако эти факторы не влияют на специфический ответ против конкретного инфекционного агента. «Вот за конкретный ответ иммунной системы отвечает Т-клеточный иммунитет», — заключил Бабак.

Как пояснял ресурсу «Стопкоронавирус.рф» заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, у человека есть два вида иммунного ответа на любой вирус: выработка вируснейтрализующих антител и Т-клеточный ответ. Во втором случае у человека вырабатываются Т-лимфоциты, или клетки памяти, которые уничтожают вирусные клетки.

При этом, по его словам, пока точно неизвестно, на какой период сохраняются Т-клеточный ответ и Т-клеточная иммунная память.

Кроме того, в России пока нет тест-систем, позволяющих судить о Т-клеточном ответе против COVID-19, указал он. По его словам, в мире такие тесты единичны и крайне дороги. «Никто с уверенностью не может сказать, что у такого-то количества людей есть Т-клеточный иммунитет», — заключил вирусолог.

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Источник: JHU
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Теги: пандемия, коронавирус, новости
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