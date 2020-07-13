Эксперты оценили связь сильного иммунитета и риска заразиться COVID-19

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Люди с сильным иммунитетом лучше защищены от любой инфекции, однако заранее определить, обладает человек сильным иммунитетом или слабым, не получится, сообщил в беседе с РБК вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн.

Так Альштейн прокомментировал слова врача-иммунолога Николая Крючкова о том, что риск заразиться COVID-19 ниже у людей с сильным врожденным иммунитетом, а также у тех, кто переболел сезонными вирусными заболеваниями.

«Конечно, люди, у которых сильный врожденный иммунитет, — они будут защищены», — сказал Альтштейн, пояснив, что общих критериев проверки людей по иммунитету не существует. «Заранее нельзя выделить несколько категорий и сказать, что кто-то заболеет, а кто-то нет», — уточнил он.

Что касается обычных сезонных коронавирусов, то они не дают нейтрализующих антител такого же типа, как у COVID-19, отметил Альтштейн. При этом при переносе таких сезонных заболеваний у человека может сформироваться такой иммунный ответ, который положительно повлияет на течение коронавируса, добавил вирусолог.