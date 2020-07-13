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Пандемия коронавируса ,  
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Почти 165 тыс. человек вылечились от коронавируса в Москве

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В Москве от коронавируса за последние сутки вылечились 394 человека. Общее количество выздоровевших с начла эпидемии достигло почти 165 тыс. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, сообщается на сайте мэра.

«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 394 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 164 954», — сказала Ракова.

По ее словам, после лечения пациенты проходят специальные исследования, чтобы убедиться, что болезнь отступила. Некоторым необходимо оставаться под наблюдением и после выписки, им врачи дают необходимые рекомендации.

В Москве за сутки умерли 25 пациентов с коронавирусом
Общество
Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

Также Ракова напомнила, что выздоровевших приглашают стать донорами плазмы. Кроме того, они могут стать волонтерами и помогать людям, которые лечатся на дому.

По данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19 на 12 июля, с начала пандемии коронавирус в Москве диагностировали у 229 357 человек. Из них 4168 человек скончались.

В России число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 727 тыс. Всего в стране от COVID-19 умерли 11 335 человек, выздоровели более 500 тыс. человек.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Москва, коронавирус, Анастасия Ракова
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