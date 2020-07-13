В Минобороны сообщили об отсутствии COVID-19 у участников Парада Победы

Ни один из участников парада Победы на Красной площади в Москве, прошедшем 24 июня, не заразился коронавирусом. Об этом заявил начальник главного военно-медицинского управления Минобороны России Дмитрий Тришкин, передает «Красная Звезда».

По его словам, после того, как стала известна дата парада, появились публикации о преждевременности этого мероприятия из-за эпидемиологической ситуации в стране. Однако опасения были ложными.

«Благодаря своевременным, эффективным и беспрецедентным предпринятым мерам нам удалось не только не допустить инфицирования военнослужащих COVID-19, но и в целом снизить уровень сезонных заболеваний», — заявил Тришкин.

Он рассказал, что перед парадом российские военные проходили обсервацию, ежедневный медосмотр и тестирование на коронавирусную инфекцию. Для зарубежных военных, которые участвовали в мероприятии, был организован медосмотр и лабораторное обследование в аэропортах.