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Пандемия коронавируса ,  
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В Минобороны сообщили об отсутствии COVID-19 у участников Парада Победы

Ни один из участников парада Победы на Красной площади в Москве, прошедшем 24 июня, не заразился коронавирусом. Об этом заявил начальник главного военно-медицинского управления Минобороны России Дмитрий Тришкин, передает «Красная Звезда».

По его словам, после того, как стала известна дата парада, появились публикации о преждевременности этого мероприятия из-за эпидемиологической ситуации в стране. Однако опасения были ложными.

«Благодаря своевременным, эффективным и беспрецедентным предпринятым мерам нам удалось не только не допустить инфицирования военнослужащих COVID-19, но и в целом снизить уровень сезонных заболеваний», — заявил Тришкин.

Парад Победы прошел на Красной площади. Фоторепортаж
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Он рассказал, что перед парадом российские военные проходили обсервацию, ежедневный медосмотр и тестирование на коронавирусную инфекцию. Для зарубежных военных, которые участвовали в мероприятии, был организован медосмотр и лабораторное обследование в аэропортах.

За каждым из 36 парадных расчетов, принимающих участие в московском параде, были закреплены военные медики. «Принятые профилактические меры позволили не допустить распространения вируса среди участников торжественных мероприятий», — пояснил Тришкин, добавив, что после парада все они вернулись к местам постоянной дислокации и прошли там двухнедельный карантин.

В параде в честь 75-летия победы в Великой отечественной войне, перенесенном с 9 мая на 24 июня из-за эпидемии COVID-19, приняли участие более 13 тыс. военнослужащих, более 200 единиц техники, 75 самолетов и вертолетов.

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Теги: коронавирус, Парад Победы, Москва
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