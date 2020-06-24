В трансляции парада Победы впервые использовали спецэффекты
Во время съемки парада Победы на Красной площади в Москве применили спецэффекты. Полное видео доступно на РБК.
Во время прохождения танков по Красной площади общий план трансляции сменяется показом кабины танка. При переходе с одного плана на другой камера «прошла» через дуло танка внутрь боевой машины.
Также во время полета истребителей групп высшего пилотажа «Русские витязи» и «Стрижи» камера «вылетела» из сопла двигателя самолета. Сначала был показан крупный план этой части истребителя, а затем камера начала постепенно отдаляться.