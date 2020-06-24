В трансляции парада Победы впервые использовали спецэффекты

Парад Победы в честь 75-летия окончания Великой Отечественной войны был перенесен с 9 мая на 24 июня из-за пандемии коронавируса. Выбор новой даты определило то, что в этот день в 1945 году состоялся исторический парад Победы на Красной площади.

Как сообщили в пресс-службе Кремля, в параде приняли участие более 13 тыс. военнослужащих, свыше 200 единиц военной техники, а также 75 самолетов и вертолетов. Кроме того, по Красной площади прошли военнослужащие из Армении, Азербайджана, Белоруссии, Индии, Китая, Туркменистана, Сербии, Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Монголии и Таджикистана.