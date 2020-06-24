Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 25 июня
USD ЦБ: 68,84 (0) Quote, 12:52
Курс евро на 25 июня
EUR ЦБ: 77,76 (+0,08) Quote, 12:52
РУСАДА осудило выдвижении Зайцевой в правление Союза биатлонистов Спорт, 15:44 Суд признал законным задержание соперника Лукашенко Бабарико Политика, 15:36 РПЦ увидела «нравственное оправдание» для повышения налогов Общество, 15:17 В трансляции парада Победы впервые использовали спецэффекты Общество, 15:13 Путин на приеме для иностранных лидеров поднял тост за будущие победы Общество, 15:06 Волков опустился в рейтинге UFC после поражения на турнире в Лас-Вегасе Спорт, 15:05 Лукашенко обратился к гостям парада Победы со словами «победим, выстоим» Общество, 14:53 Мурашко оценил вклад популяционного иммунитета москвичей в борьбу с COVID Общество, 14:41 «Яндекс» назвал последствия коронавируса для своего бизнеса Технологии и медиа, 14:38 РПЛ решила защитить обвиняемых в хулиганстве фанатов «Спартака» Спорт, 14:36 Президент Словакии ушла на самоизоляцию из-за коронавируса Общество, 14:26 Как снять видео и попасть в топ соцсетей РБК Стиль и Huawei, 14:17 Как прошли парады Победы в городах России. Фоторепортаж Общество, 14:17  Породу собаки теперь можно узнать с помощью Snapchat Стиль, 14:01
Общество ,  
0 

В трансляции парада Победы впервые использовали спецэффекты

Фото: Александр Вильф / Getty Images
Фото: Александр Вильф / Getty Images

Во время съемки парада Победы на Красной площади в Москве применили спецэффекты. Полное видео доступно на РБК.

Во время прохождения танков по Красной площади общий план трансляции сменяется показом кабины танка. При переходе с одного плана на другой камера «прошла» через дуло танка внутрь боевой машины.

Видео: kremlin.ru
Видео: kremlin.ru

Также во время полета истребителей групп высшего пилотажа «Русские витязи» и «Стрижи» камера «вылетела» из сопла двигателя самолета. Сначала был показан крупный план этой части истребителя, а затем камера начала постепенно отдаляться.

Видео: kremlin.ru
Видео: kremlin.ru

Парад Победы в честь 75-летия окончания Великой Отечественной войны был перенесен с 9 мая на 24 июня из-за пандемии коронавируса. Выбор новой даты определило то, что в этот день в 1945 году состоялся исторический парад Победы на Красной площади.

Как сообщили в пресс-службе Кремля, в параде приняли участие более 13 тыс. военнослужащих, свыше 200 единиц военной техники, а также 75 самолетов и вертолетов. Кроме того, по Красной площади прошли военнослужащие из Армении, Азербайджана, Белоруссии, Индии, Китая, Туркменистана, Сербии, Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Монголии и Таджикистана.

Теги: парад Победы, Красная площадь, Москва, танк
Материалы по теме
Парад Победы прошел на Красной площади. Фоторепортаж
Общество
Приехавший в Москву глава Киргизии не пошел на парад из-за коронавируса
Общество
На параде на Красной площади прошли иностранные военные
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter