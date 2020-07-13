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Британских олимпийцев уличили в использовании «военного допинга»

Британские спортсмены-олимпийцы перед Олимпиадой в Лондоне 2012 года принимали участие в секретном исследовании экспериментального вещества с целью улучшить свои показатели на соревнованиях. Об этом сообщает Daily Mail.

В эксперименте с новым допингом, который разрабатывался для военных, принял участие 91 спортсмен из восьми видов спорта. При этом государственное спортивное агентство Великобритании UK Sport освободило себя от ответственности, так как на тот момент не было известно, нарушит ли новое вещество антидопинговое законодательство и не вызовет ли побочных эффектов.

Речь идет об энергетическом напитке DeltaG, в котором содержались синтетические кетоны — аналоги природной кислоты, вырабатываемой печенью и увеличивающей выносливость.

Препарат разрабатывался учеными Оксфордского университета при софинансировании Минобороны США. Изначально он предназначался для снижения усталости и повышения автономности американского спецназа. Таблоид утверждает, что Великобритании проект исследования DeltaG обошелся в сотни тысяч фунтов стерлингов.

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Фото: Олег Яковлев / РБК

Перед началом тестов UK Sport обращалось во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) по поводу кетонов. Там ответили, что вещество пока что не запрещено, но WADA может пересмотреть эту позицию.

По итогам экспериментов у 40% олимпийцев наблюдались побочные эффекты, в том числе рвота и расстройства желудочно-кишечного тракта. По этой причине 28 спортсменов вышли из эксперимента. Позже еще 24 олимпийца прекратили употреблять DeltaG, так как не увидели заметных изменений своих спортивных показателей.

В декабре 2019 года WADA ввело против России санкции, запрещающие на протяжении четырех лет спортсменам выступать под российским флагом и проводить в России международные соревнования. Агентство обвинило Москву в манипулировании данными, чтобы скрыть системное нарушение антидопингового законодательства страной.

Теги: Великобритания, спорт, допинг, Олимпийские игры
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