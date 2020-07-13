Британских олимпийцев уличили в использовании «военного допинга»

Британские спортсмены-олимпийцы перед Олимпиадой в Лондоне 2012 года принимали участие в секретном исследовании экспериментального вещества с целью улучшить свои показатели на соревнованиях. Об этом сообщает Daily Mail.

В эксперименте с новым допингом, который разрабатывался для военных, принял участие 91 спортсмен из восьми видов спорта. При этом государственное спортивное агентство Великобритании UK Sport освободило себя от ответственности, так как на тот момент не было известно, нарушит ли новое вещество антидопинговое законодательство и не вызовет ли побочных эффектов.

Речь идет об энергетическом напитке DeltaG, в котором содержались синтетические кетоны — аналоги природной кислоты, вырабатываемой печенью и увеличивающей выносливость.

Препарат разрабатывался учеными Оксфордского университета при софинансировании Минобороны США. Изначально он предназначался для снижения усталости и повышения автономности американского спецназа. Таблоид утверждает, что Великобритании проект исследования DeltaG обошелся в сотни тысяч фунтов стерлингов.