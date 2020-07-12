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Бывшего владельца стеклотарного завода объявили в международный розыск

Завод стеклотары "Актис", Новочеркасск
Завод стеклотары "Актис", Новочеркасск (Фото: Александр Поготов / РИА Новости)

Владельца обанкротившегося новочеркасского стеклотарного завода «Актис» Владимира Базияна объявили в международный розыск. Об этом РБК сообщил источник в Следственном комитете России, эту информацию также подтвердил источник, близкий к СК.

РБК направил запрос в Следственный комитет, сам Базиян на звонки не ответил.

Год назад газета «Город N» писала со ссылкой на источники, что Базиян объявлен в федеральный розыск, его подозревают в преднамеренном банкротстве завода «Актис». В региональном управлении МВД изданию сообщили, что в отношении руководителя одного из АО города Новочеркасска расследуется уголовное дело о преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК РФ). По данным ведомства, подозреваемый скрылся, где он находится, неизвестно.

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Адвокат Александр Добрановский, представляющий интересы Базияна, тогда говорил, что его клиент был объявлен в розыск после того, как не явился на следственные действия. По словам защитника, Базиян в это время находился на лечении. «Как только Базиян узнал о попытке следователей вызвать его, он тут же предоставил больничный с указанием лечебного учреждения, где он находится. Следователь, зная местонахождение Базияна, тем не менее объявил его в розыск», — рассказал Добрановский.

В апреле конкурсный управляющий АО «Фирма Актис» заявил в арбитражный суд Ростовской области требование о привлечении бывшего руководства обанкротившегося завода «Актис» к субсидиарной ответственности по долгам предприятия перед кредиторами, включая владельца и бывшего гендиректора «Актиса» Базияна. В 2017 году совладелец заводов «Актис» и «Эскорт» был объявлен банкротом. Обязательства Базияна превысили 8 млрд руб.

В 2014 году сообщалось, что Базиян подозревается в уклонении от уплаты налогов на общую сумму в 14,9 млн руб. Предприниматель свою вину отрицал.

Теги: Владимир Базиян, розыск
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