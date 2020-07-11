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Пандемия коронавируса ,  
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Число вылечившихся от коронавируса военных увеличилось почти до 7,5 тыс.

В Вооруженных силах России от коронавирусной инфекции вылечились почти 7,5 тыс. человек за весь период пандемии. Об этом говорится в информационном бюллетене Минобороны.

«Общая численность выздоровевших в Вооруженных Силах России (нарастающим итогом) увеличилась до 7472 человек», — сообщили в министерстве.

Так, за последние сутки после прохождения лечения выздоровели 88 военнослужащих.

Всего по состоянию на 11 июля установлено 1224 военнослужащих с положительными результатами тестирования на COVID-19. Из них большая часть — 962 человека— проходят лечение в госпиталях Минобороны России, 60 человек — в изоляторах по месту службы, 24 человека — в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения. Еще 178 человек изолированы на дому.

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Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

В Минобороны России отметили устойчивую тенденцию превышения общего числа выздоровевших над числом заболевших коронавирусом.

Всего в России с начала распространения COVID-19 зафиксировали 720 547 случаев коронавируса, 497 446 человек выздоровели, 11 205 пациентов умерли.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<500
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<1000
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: военные, коронавирус, Минобороны
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