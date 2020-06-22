Очевидцы сообщили детали гибели в аварии на Бали блогера из России

Настя Тропицель (Фото: nastyatropi / Instagram)

Очевидцы аварии на Бали, в которой погибла 18-летняя блогер из России Анастасия Тропицель, сообщили РБК подробности произошедшего.

По словам проживающего на Бали россиянина Артема, он ехал по скоростному шоссе в магазин, когда увидел аварию. «После первого перекрестка, в самом начале этого скоростного пути, мы увидели происшествие. Оно произошло совсем недавно — может, несколько минут как. Мы увидели поврежденный мотоцикл, рядом стоял еще один. Справа, возле бордюра, лежало тело. Рядом сидел парень с совершенно пустыми глазами, еще один человек сидел на бордюре», — рассказал он РБК.

Другой очевидец, живущая на Бали гражданка Украины, рассказала, что, когда она проезжала мимо, погибшая лежала на асфальте без признаков жизни. «Я видела ее в метре-полутора от себя. Байк был в метрах 50 от места, где лежала Настя, у обочины, весь разбит», — сказала она.

Жительница Бали из России отметила, что на месте происшествия были еще два молодых человека, они не пострадали. «Спортивный мотоцикл разбился и лежал чуть подальше», — рассказала РБК россиянка.