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Очевидцы сообщили детали гибели в аварии на Бали блогера из России

Настя Тропицель
Настя Тропицель (Фото: nastyatropi / Instagram)

Очевидцы аварии на Бали, в которой погибла 18-летняя блогер из России Анастасия Тропицель, сообщили РБК подробности произошедшего.

По словам проживающего на Бали россиянина Артема, он ехал по скоростному шоссе в магазин, когда увидел аварию. «После первого перекрестка, в самом начале этого скоростного пути, мы увидели происшествие. Оно произошло совсем недавно — может, несколько минут как. Мы увидели поврежденный мотоцикл, рядом стоял еще один. Справа, возле бордюра, лежало тело. Рядом сидел парень с совершенно пустыми глазами, еще один человек сидел на бордюре», — рассказал он РБК.

Другой очевидец, живущая на Бали гражданка Украины, рассказала, что, когда она проезжала мимо, погибшая лежала на асфальте без признаков жизни. «Я видела ее в метре-полутора от себя. Байк был в метрах 50 от места, где лежала Настя, у обочины, весь разбит», — сказала она.

Посольство подтвердило гибель российской блогерши на Бали
Общество
Анастасия Тропицель

Жительница Бали из России отметила, что на месте происшествия были еще два молодых человека, они не пострадали. «Спортивный мотоцикл разбился и лежал чуть подальше», — рассказала РБК россиянка.

Первое сообщение о смерти Насти Тропицель появилось в воскресенье в ее Instagram. «К сожалению, нашей Настеньки уже нет с нами. Я не могу в это поверить», — написала мама 18-летней девушки. Позже посольство России в Индонезии подтвердило РБК гибель россиянки Тропицель на Бали. Дипломаты выясняют обстоятельства происшествия.

Тропицель попала в аварию на мотоцикле в популярном на острове районе Кута. По предварительным данным полиции, она не справилась с управлением и врезалась в ограждение. От полученных травм девушка скончалась на месте происшествия.

Подписчиками 18-летней Анастасии Тропицель в Instagram были 1,1 млн человек.

Теги: новости, блогер, гибель, Бали
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