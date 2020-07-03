Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 4 июля
USD ЦБ: 70,5 (-0,02) Quote, 13:13
Курс евро на 4 июля
EUR ЦБ: 79,22 (-0,3) Quote, 13:13
ЕЦБ показал обновленные банкноты евро Финансы, 18:10 Путин отреагировал на появление флага ЛГБТ на здании посольства США Политика, 18:08 В Крыму запретили прием групп детей из других регионов Общество, 18:05 Путин выразил соболезнования Нурмагомедову в связи со смертью его отца Спорт, 18:00 Ученого Игнатенко госпитализировали в Шри-Ланке после ареста Общество, 17:59 Девелоперы наверстают упущенное: главное в строительстве и недвижимости Pro, 17:54 Американские горки на ремонте. Дневник трейдера #26 Крипто, 17:53 Tesla обогнала биткоин по капитализации Крипто, 17:51 Бывший куратор банковских санаций покинет все структуры ЦБ Финансы, 17:49 Четыре человека погибли в Турции из-за взрыва на фабрике фейерверков Общество, 17:39 Александр Емельяненко назвал отца Нурмагомедова великим человеком Спорт, 17:36 В 2020 году водителям выписали 40 млн штрафов за превышение скорости Авто, 17:33 Программу стимулирования строительства жилья сформируют до 2024 года Недвижимость, 17:28 Путин предупредил о скорой «заметной» нехватке рабочих рук в России Общество, 17:27
Общество ,  
0 

Четыре человека погибли в Турции из-за взрыва на фабрике фейерверков

Фото: IHA / AP
Фото: IHA / AP

В Турции произошел взрыв на фабрике фейерверков в провинции Сакарья, четыре человека погибли и 97 получили ранения. Об этом сообщает Daily Sabah со ссылкой на выступление главы турецкого Минздрава Фахреттина Коджи.

Фабрика расположена неподалеку от города Хендек, взрыв на ней произошел 3 июля, причины инцидента пока не установлены. Мэр города Тургут Бабаоглу заявил, что на предприятии находились около 150 сотрудников.

Посол оценил возможность возобновления перелетов из России в Турцию
Политика
Фото: Umit Bektas / Reuters

Ранее глава Минздрава страны Фахреттин Коджа заявил на своей странице в Twitter, что из-за взрыва погибли как минимум два человека и 73 получили ранения.

Он отметил, что сотрудники министерства отправились к месту происшествия, чтобы внимательно следить за процессом. У завода уже находятся 85 машин скорой помощи, к месту происшествия направились также два вертолета.

Теги: Турция, ЧП, взрыв
Материалы по теме
Госсовет Турции обсудил превращение собора Святой Софии в мечеть
Общество
Турция разрешила россиянам въезд для лечения
Общество
В Турции заявили о готовности организовать чартерные рейсы для россиян
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter