Четыре человека погибли в Турции из-за взрыва на фабрике фейерверков

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В Турции произошел взрыв на фабрике фейерверков в провинции Сакарья, четыре человека погибли и 97 получили ранения. Об этом сообщает Daily Sabah со ссылкой на выступление главы турецкого Минздрава Фахреттина Коджи.

Фабрика расположена неподалеку от города Хендек, взрыв на ней произошел 3 июля, причины инцидента пока не установлены. Мэр города Тургут Бабаоглу заявил, что на предприятии находились около 150 сотрудников.

Ранее глава Минздрава страны Фахреттин Коджа заявил на своей странице в Twitter, что из-за взрыва погибли как минимум два человека и 73 получили ранения.

Он отметил, что сотрудники министерства отправились к месту происшествия, чтобы внимательно следить за процессом. У завода уже находятся 85 машин скорой помощи, к месту происшествия направились также два вертолета.