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Пресс-секретарь Зеленского назвала фейком данные о беременности от него

Юлия Мендель
Юлия Мендель (Фото: president.gov.ua)

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель назвала фейком сообщения о своей беременности от главы государства.

Она заявила, что у каждого фейка есть свое имя, и переадресовала аудиторию на сайт «24 канала», где вышла статья с именами создателей топ-фейков года.

«Читайте, думайте и помните: вы — то, что вы потребляете. Особенно когда речь идет об информации. Уважайте других и, главное, — уважайте себя», — заявила она в своем Instagram.

https://www.instagram.com/p/CCfWjNtnxKC/

В статье «24 канала» говорится, что авторами фейка о беременности Мендель от Зеленского являются сразу несколько человек. Один из них — основатель политического движения в поддержку экс-президента Украины Петра Порошенко «25%», журналист Роман Реведжук. Еще одним источником слухов назван экс-лидер украинской партии «5.10» Геннадий Балашов.

«Неужели президент [Зеленский] решил пойти по пути Кеннеди, Клинтона, Януковича? Если слухи подтвердятся, то нас ожидает крах слуг народа», — отмечал Балашов на своем YouTube-канале.

Зеленский назначил журналистку Юлию Мендель своим пресс-секретарем в июне 2019 года.

Теги: Владимир Зеленский, пресс-секретарь, беременность
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