Зеленский выбрал пресс-секретаря

Президент Украины Владимир Зеленский назначил своим пресс-секретарем журналистку Юлию Мендель. Соответствующий указ размещен на сайте главы государства.

«Назначить Мендель Юлию Владимировну пресс-секретарем президента Украины», — говорится в документе.

По данным телеканала «112 Украина», Мендель работала на украинских телеканалах ICTV, «Эспрессо-ТВ» и «Интер». Она несколько лет сотрудничает с газетой The New York Times и ранее писала для американского Politico.

Как отмечает «Гордон», Зеленский объявил конкурс на должность пресс-секретаря президента Украины 30 апреля. Почти за четыре дня его команда получила около 3 тыс. резюме. От кандидата требовались опыт работы, коммуникативные способности, быстрая реакция, креативность и чувство юмора.