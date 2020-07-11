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Британца приговорили за попытку украсть документ из собора в Солсбери

Марк Ройден
Марк Ройден (Фото: wiltshire.police.uk)

Суд в английском городе Солсбери приговорил к четырем годам тюрьмы 47-летнего британца Марка Ройдена, попытавшегося украсть экземпляр Великой хартии вольностей 1215 года из местного собора. Об этом сообщается на сайте полиции графства Уилтшир.

«Мужчина был заключен в тюрьму на четыре года, после того как его признали виновным в нанесении ущерба и попытке кражи в связи с инцидентом с Великой хартией вольностей в Солсберийском соборе в 2018 году», — говорится в заявлении полиции.

В конце октября 2018 года Ройден включил пожарную сигнализацию в соборе. Затем он забежал внутрь здания и попытался молотком разбить ящик из двойного стекла, в котором находился документ. Работники собора схватили злоумышленника. Исторический документ не пострадал.

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Фото: Ben Birchall / PA Images / ТАСС

Великая хартия вольностей — документ, составленный в 1215 году на основе требований английской знати к королю Иоанну Безземельному. Она защищала юридические права и привилегии свободного населения средневековой Англии. Документ содержал также положения об ограничении королевской власти: создавался общий совет королевства и комитет 25 баронов, который наделялся полномочиями предпринимать действия по принуждению короля к восстановлению нарушенных прав.

Теги: собор, ограбление, Великобритания
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