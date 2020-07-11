Доктор Комаровский сообщил о негативных последствиях приема антибиотиков

Бездумное использование антибиотиков может нанести вред организму человека. Об этом заявил украинский врач и телеведущий Евгений Комаровский в Instagram.

«Когда без наличия бактериальной инфекции профилактически назначаются антибиотики, то это не уменьшает, а увеличивает, в разы увеличивает количество бактериальных осложнений», — сказал Комаровский.

Он объяснил, что антибиотик может избавить человека от определенной группы бактерий, но при этом даст возможность размножаться «без естественных конкурентов» другим патогенным организмам.

При этом Комаровский отметил, что некоторые врачи назначают антибиотики при вирусных инфекциях. Он объяснил это опасениями медиков насчет того, что у пациента может развиться осложнение, например, воспаление легких. Тогда пациент обвинит в этом врача, который не выписал необходимые препараты.