В Роспотребнадзоре дали рекомендации по приему антибиотиков

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по приему антибиотиков, чтобы сократить распространение устойчивости к ним бактерий.

По данным Роспотребнадзора, из-за снижения эффективности антибиотиков становится труднее лечить инфекционные заболевания такие, как пневмония, туберкулез, гонорея, сальмонеллез и другие. В службе объясняют, что неправильное использование антибиотиков приводит к тому, что бактерии становятся устойчивы к ним.

Для того, чтобы снизить распространение антибиотикорезистентности (устойчивости к антибиотикам) специалисты Роспотребнадзора советуют принимать их только по назначению врача и соблюдать данные им рекомендации, не давать свои антибиотики другим людям, а также не требовать от врача назначить антибиотики, если он не видит в этом необходимости. Отмечается, что не все инфекции можно вылечить с помощью антибиотиков, например, против таких заболеваний, как простуда или грипп они не эффективны.

Также для того, чтобы сократить риск развития инфекции в организме, специалисты Роспотребнадзора рекомендуют тщательно мыть руки, соблюдать гигиену, избегать телесного контакта с больными, своевременно делать прививки, а также заниматься безопасным сексом.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения выступили против использования антибиотиков для профилактики. По словам руководителя программы по борьбе с устойчивостью к противомикробным препаратам в Европейском регионе ВОЗ Данило Ло Фо Вонга, прием малых доз антибиотиков в течение длительного времени уничтожает «нормальные бактерии». По его словам, дети, которые получают антибиотики без необходимости, позднее могут столкнуться с ожирением из-за того, что препарат изменил флору их кишечника.