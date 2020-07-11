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В Египте утонули 10 человек при попытке спасти ребенка в Средиземном море

По меньшей мере 10 человек утонули в Средиземном море в районе северной столицы Египта Александрии при попытке спасти ребенка. Об этом сообщает местный портал Masrawy.

Трагедия произошла в районе Аль-Аджми возле пляжа «Палм-Бич», закрытого из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. По этой причине он не был оснащен спасательными службами.

На рассвете большая компания вышла на пляж искупаться, после чего в воде начал тонуть ребенок. Его бросились спасать несколько человек, однако они все утонули.

Спасатели обнаружили тела восьмерых человек, поиски остальных продолжаются, уточняет агентство Anadolu.

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Участок побережья «Палм-Бич» давно пользуется дурной славой. Из-за частых несчастных случаев в народе его прозвали «берегом смерти». В большинстве случаев купающиеся тонули из-за сложных и сильных подводных течений, отмечает издание Al Bayan.

Теги: Египет, Александрия, Средиземное море
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