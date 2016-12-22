В водоемах Казахстана за минувшие выходные утонули 20 человек

За прошедшие выходные в водоемах Казахстана утонули 20 человек, большинство из которых — дети. Об этом сообщает «Казинформ» со ссылкой на комитет по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Казахстана.
В ведомстве отметили, что пять человек погибли в водоемах, расположенных в Восточно-Казахстанской области, в Кызылординской области утонули три человека, в Карагандинской — трое, в Акмолинской — двое, в Северо-Казахстанской — двое.
Кроме того, по одному человеку утонули в водоемах Алматинской, Костанайской, Западно-Казахстанской областей, Астаны и Алма-Аты.
В комитете подчеркнули, что все погибшие купались в непредназначенных для этого местах.
24 июня четверо детей утонули при купании в канале Нур-Есиль около поселка Пригородный возле Астаны.