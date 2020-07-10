Минюст ответил на планы Нидерландов подать иск против России из-за MH17

В Минюсте заявили, что перед тем, как принять жалобу Нидерландов к рассмотрению, ЕСПЧ должен будет оценить с участием сторон ее приемлемость, а на это может уйти несколько лет

Обломки рейса MH-17 (Фото: Peter Dejong / AP)

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) не уведомлял власти России о подаче против нее иска в связи с гибелью в 2014 году в Донбассе лайнера компании Malaysia Airlines. Об этом говорится в заявлении Министерства юстиции России.

«В случае поступления уведомления о жалобе Минюстом России будет организована необходимая работа во взаимодействии с компетентными органами. Перед рассмотрением жалобы по существу Европейский суд по правам человека должен оценить с участием сторон ее приемлемость. Данный этап может занять несколько лет», — отметили в ведомстве.

В пятницу, 10 июля, власти Нидерландов заявили, что подадут в ЕСПЧ иск, чтобы привлечь Россию к ответственности «в связи с ее ролью в сбитии MH17».

«Высшим приоритетом для правительства было и остается стремление к достижению справедливости в отношении 298 человек, погибших при уничтожении лайнера. Передавая дело в ЕСПЧ, мы делаем еще один шаг в этом направлении и приближаемся к цели», — прокомментировал решение глава МИД Нидерландов Стеф Блок.