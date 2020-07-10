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Крушение Boeing в Донбассе ,  
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Минюст ответил на планы Нидерландов подать иск против России из-за MH17

В Минюсте заявили, что перед тем, как принять жалобу Нидерландов к рассмотрению, ЕСПЧ должен будет оценить с участием сторон ее приемлемость, а на это может уйти несколько лет
Обломки рейса MH-17
Обломки рейса MH-17 (Фото: Peter Dejong / AP)

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) не уведомлял власти России о подаче против нее иска в связи с гибелью в 2014 году в Донбассе лайнера компании Malaysia Airlines. Об этом говорится в заявлении Министерства юстиции России.

«В случае поступления уведомления о жалобе Минюстом России будет организована необходимая работа во взаимодействии с компетентными органами. Перед рассмотрением жалобы по существу Европейский суд по правам человека должен оценить с участием сторон ее приемлемость. Данный этап может занять несколько лет», — отметили в ведомстве.

В пятницу, 10 июля, власти Нидерландов заявили, что подадут в ЕСПЧ иск, чтобы привлечь Россию к ответственности «в связи с ее ролью в сбитии MH17».

Власти Нидерландов подадут иск против России в ЕСПЧ из-за MH17
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Mемориал жертвам катастрофы MH17 в Амстердаме

«Высшим приоритетом для правительства было и остается стремление к достижению справедливости в отношении 298 человек, погибших при уничтожении лайнера. Передавая дело в ЕСПЧ, мы делаем еще один шаг в этом направлении и приближаемся к цели», — прокомментировал решение глава МИД Нидерландов Стеф Блок.

В Минюсте заявили, что Россия категорически отвергает обвинения в причастности к крушению Boeing 777, который был сбит «в небе над Украиной, то есть над территорией, в отношении которой Россия не осуществляет юрисдикцию в соответствии с Европейской конвенцией о защите прав человека».

Кого Нидерланды назвали подозреваемыми по делу о гибели MH17. Фотогалерея
Фотогалерея 

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года. Большинство из 298 погибших — граждане Нидерландов, кроме того, на борту были граждане Бельгии, Австралии, Малайзии, Индонезии, Великобритании, Германии и других стран. Международная Совместная следственная группа (JIT), которая работает во главе с прокуратурой и полицией Нидерландов, в 2018 году сообщила, что ЗРК «Бук», из которого был сбит самолет, принадлежал российской армии, а именно 53-й зенитной ракетной бригаде. Москва свою причастность к катастрофе лайнера отрицает.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Минюст, MH17, Нидерланды, ЕСПЧ
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