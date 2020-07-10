СМИ сообщили о повторном закрытии Храма Гроба Господня из-за коронавируса

Верующие молятся рядом с закрытыми дверями Храма Гроба Господня в Старом городе Иерусалима, 10 июля 2020г. (Фото: Ammar Awad / Reuters)

В Иерусалиме на фоне распространения COVID-19 закрыли храм Гроба Господня — церковь, построенную на месте погребения и воскресения Иисуса Христа. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya в Twitter, а также Masdar News.

По данным газеты The Times Of Israel, за последние сутки в Израиле зафиксировали 1684 новых случая заражения коронавирусом, что стало максимальным суточным приростом с начала эпидемии. Общее число заразившихся коронавирусом возросло до 35,6 тыс. человек.

Ранее храм Гроба Господня был закрыт из-за пандемии в течение двух месяцев, с конца марта. 24 мая его открыли для посещения, однако были введены новые правила посещения. Одновременно внутри храма могли находиться только 50 человек, причем всех прихожан обязали носить защитные маски, соблюдать дистанцию и не прикасаться к камням и иконам.