Президент Казахстана исключил продажу земель иностранцам

Фото: Шамиль Жуматов / Reuters

Казахстанские земли не будут продавать иностранцам. Об этом заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства, передает пресс-служба кабмина.

«Земля не продается иностранцам», — сказал Токаев. Он добавил, что к этому вопросу не будет возвращаться.

По словам Токаева, необходимо развивать агропромышленный комплекс с помощью привлечения инвестиций и технологии, поэтому нужно совместно с местными фермерами обсудить вопрос эффективного использования участков. Он добавил, что все предложения должны обсуждаться публично и открыто. Также Токаев поручил правительству внести поправки в Земельный кодекс.

В 2021 году заканчивается мораторий на поправки в Земельном кодексе, который подписал президент Нурсултан Назарбаев в 2016 году. Изменения касаются продажи и аренды земель для сельского хозяйства иностранцам. Гражданам других стран запрещено приобретать земли сельхозназначения в частную собственность.